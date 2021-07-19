Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Kasımpaşa, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı nerede, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2. kez sahaya çıkıyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Csikszereda'yı mağlup etti. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bugün saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta.

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tirpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga

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