19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Kasımpaşa, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni transferler Steven Caulker ile Serdar Dursun'un da boy göstereceği mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? (FB maçı izle)

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Fb haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Portekizli teknik direktör Vitor Pereria getirildi.

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transferler Steven Caulker ile Serdar Dursun sahneye çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Fb haberleri

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı 19 Temmuz günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti.

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