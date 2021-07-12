Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Premier Lig'den Ozan Tufan için geliyorlar!
Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Ozan Tufan için, Premier Lig ekibi Norwich City harekete geçti. İngiliz ekibi sarı lacivertli kulüp ile sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki futbolcu için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer listesi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği yaşanacak. Hedefte ise Ozan Tufan var...
Fotomaç'ın derlediği habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'nin kısa süre içinde Ozan Tufan için resmi bir teklif getirmeye hazırlandığı öne sürüldü... İddianın sahibi ise İngiliz gazeteci Paddy Davitt.
Davitt'in iddiasına göre Norwich City, kiralık süresi biten ve Tottenham'a dönen Olly Skipp'in yerine Union Berlin'den Robert Andrich, Borussia Dortmund'dan Thomas Delaney, Huddersfield'dan Lewis O'Brien ve Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı listesine aldı.
Yaklaşık bir senedir Ozan Tufan'ı takip eden Norwich'in EURO 2020 sonrası milli oyuncunun fiyatında artış olmaması sebebiyle öncelik verdiği ve önümüzdeki günlerde sarı lacivertli kulübe teklif götüreceği belirtildi.
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