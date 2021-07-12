Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Premier Lig'den Ozan Tufan için geliyorlar!

Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Ozan Tufan için, Premier Lig ekibi Norwich City harekete geçti. İngiliz ekibi sarı lacivertli kulüp ile sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki futbolcu için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer listesi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği yaşanacak. Hedefte ise Ozan Tufan var...