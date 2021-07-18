18 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta belirsizliği

Fenerbahçe'de Samatta belirsizliği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mbwana Samatta'nın durumu belirsizliğini koruyor. Geçen sezon bekleneni veremeyen Tanzanyalı golcü, Topuk Yaylası'ndaki kampta da vasatı geçemedi. (FB spor haberi)

Mbwana Samatta'nın durumu belirsizliğini koruyor. Geçen sezon bekleneni veremeyen Tanzanyalı golcü, Topuk Yaylası'ndaki kampta da vasatı geçemedi. Hazırlık maçında da gol atamayan Samatta için yönetim, Pereira'nın kararına göre hareket edecek. Aston Villa'dan geçen yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta için 3 yılda 6 milyon 750 bin euro taksitlerle Villa'ya ödenecek.
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