18 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mario Gavranovic'ten transfer açıklaması
Son dakika transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Mario Gavranovic, Türkiye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. (FB spor haberi)
Adı Fenerbahçe ile anılan Mario Gavranovic, Türkiye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol+9 asist üretti. Tecrübeli golcü, EURO 2020'de Fransa'ya attığı golle İsviçre'nin tur atlamasında önemli rol oynamıştı.
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