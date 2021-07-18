Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, özellikle geçtiğimiz sezonun tamamına damga vurdu. Milli kaleci sarı lacivertli formayla göstediği performansla Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere, İtalya ve İspanya'dan bir çok dev kulübü peşine taktı. Yıldız file bekçisi için sıraya giren kulüplerden en ciddi aday ise İtalyan devi Inter. Serie A'nın son şampiyonu Altay için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Milli Takım ile EURO 2020'de kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'ya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu İnter, sarı-lacivertlilere resmi başvuru yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Altay'ın fiyatını soran İnter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor. Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.

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