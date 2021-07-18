Transfer harekatını son sürat yürüten Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı lacivertliler, Ukrayna takımlarından Shakhtar’da forma giyen Brezilyalı orta saha Marcos Antonio’ya talip oldu. 21 yaşındaki genç yıldızın transfer olması halinde Luiz Gustavo’nun satılması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-Lacivertliler, transferde çalışmalarına hız verdi. Başkan Ali Koç'un; "5 transfer yapacağız" açıklaması sonrasında Serdar Dursun ve Steven Caulker hamlelerinin gelmesinin ardından kalan 3 isim için temaslar sıklaştı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Kanarya'nın bu doğrultuda listesine yeni bir isim eklediği ortaya çıktı. Ukrayna devi Shakhtar'ın Brezilyalı orta sahası Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'nin radarına girdiği bildirildi.

21 yaşındaki 1.66'lık futbolcu için nabız yoklayan yönetimin, 2 yıl önce Portekiz ekiplerinden Estoril'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen yetenekli futbolcuyu aynı bedellere satın almayı ya da kiralamayı deneyeceği belirtildi.

PLAN BELLİ...



Genç oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde aynı bölgede görev yapan Luiz Gustavo'nun, satılması bekleniyor.

Özellikle Fransa'dan talipleri bulunan deneyimli oyuncu için Fenerbahçe, 4 milyon Euro talep ediyor.

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