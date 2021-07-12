12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Norwich City Ozan Tufan'ı istiyor

Ozan Tufan'a İngiliz kancası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Norwich City'nin bu hafta içinde Ozan Tufan için resmi bir teklif gönderebileceği iddia edildi. (FB spor haberi)

Norwich City'nin bu hafta içinde Ozan Tufan için resmi bir teklif gönderebileceği iddia edildi... İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Skipp'in yerine Andrich, Delaney, Ozan ve O'Brein için karar verme aşamasında olan kulübün bu hafta oyuncuların kulüpleriyle resmi temaslara başlayacağını belirtti.
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