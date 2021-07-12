12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Sebastian Driussi'nin menajerinden açıklama! Fenerbahçe...

Menajerinden açıklama geldi! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zenit'in sol açığı Sebastian Driussi'nin temsilcisi Hernan Berman, Fenerbahçe ya da başka bir takımdan henüz resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. (FB spor haberi)

Zenit'in sol açığı Sebastian Driussi'nin temsilcisi Hernan Berman, Fenerbahçe ya da başka bir takımdan henüz resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. Sport24'e konuşan Berman, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi. 25 yaşındaki Driussi'nin Zenit'le 1 yıl daha kontratı bulunuyor
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