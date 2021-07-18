Son dakika spor haberi: 2. Mesut Özil İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumu heykeli İstanbul'a getirildi. Sarı lacivertlilerin, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirilen heykelle Mesut Özil yan yana geldi. Heykel, Madame Tussauds İstanbul’da sergilenecek. Mesut Özil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık 2. Mesut da Türkiye’ye geldi. İlk Almanya’da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye’de olmasından” şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. 19.07'de ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.
Burada açıklamada bulunan Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye'de olmasından" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'in balmumu heykeli 19.07 tarihinden itibaren Madam Tussauds İstanbul'da ziyarete açılacak. Mesut Özil'in heykeli de İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyerken bir çok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Fenerbahçemizin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a getirildi.
Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel, bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesislerimize getirildi.
19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden futbolcumuz Mesut Özil, balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf çekiminin ardından kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye'de olmasından. Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolcumuzun balmumu heykeli 19 Temmuz Pazartesi (yarın) yani 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nden tarihinden itibaren Madame Tussauds İstanbul'da ziyarete açılacak.
Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'ta dünya genelinde iz bırakmış, alanında en iyi yerlere gelmiş, marka değerine sahip olmuş isimlerin heykelleri sergileniyor.
Futbolcumuz Mesut Özil'in heykeli de İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyerken birçok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı.
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