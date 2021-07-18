Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonda kaçan şampiyonluğun ardından en büyük faturalardan birisi de forvetlere kesildi. Büyük umutlarla takıma gelen Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam beklenen katkıyı sağlayamazken, kanat oyuncusu olarak düşünülen Enner Valencia daha sonradan forvetin vazgeçilmez ismi olmuştu. Gelecek sezona yeni bir forvetle başlamak isteyen Kanarya, bu kez transferde hata yapmak istemiyor. Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda gündemde ise Alexander Sörloth ve Cornelius var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.
CORNELIUS PARMA'DAN AYRILIYOR
İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.
SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE
Ancak Fenerbahçe'nin tek ilgisi Cornelius'a karşı değil. Sarı-Lacivertli kurmayların kiralamak istediği Alexander Sörloth'tan söz aldığı, kulübü Leipzig'in kararını beklediği bildirildi.
PEREIRA'NIN TERCİHİ PİVOT SANTRFOR
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.
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