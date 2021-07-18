18 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonda kaçan şampiyonluğun ardından en büyük faturalardan birisi de forvetlere kesildi. Büyük umutlarla takıma gelen Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam beklenen katkıyı sağlayamazken, kanat oyuncusu olarak düşünülen Enner Valencia daha sonradan forvetin vazgeçilmez ismi olmuştu. Gelecek sezona yeni bir forvetle başlamak isteyen Kanarya, bu kez transferde hata yapmak istemiyor. Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda gündemde ise Alexander Sörloth ve Cornelius var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2021

Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...

CORNELIUS PARMA'DAN AYRILIYOR

İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...

SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE

Ancak Fenerbahçe'nin tek ilgisi Cornelius'a karşı değil. Sarı-Lacivertli kurmayların kiralamak istediği Alexander Sörloth'tan söz aldığı, kulübü Leipzig'in kararını beklediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe harekete geçti! Ya Cornelius ya Sörloth...

PEREIRA'NIN TERCİHİ PİVOT SANTRFOR

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gavranovic'ten transfer sözleri! F.Bahçe... Gavranovic'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
Fenerbahçe'de Samatta belirsizliği Fenerbahçe'de Samatta belirsizliği
Avrupa devi Altay'ı istiyor! Avrupa devi Altay'ı istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör