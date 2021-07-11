11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Sime Vrsaljko'ya teklifi

F.Bahçe'nin Vrsaljko teklifi ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" dedi. (FB spor haberi)

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" dedi. 29 yaşındaki sağ bek, yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle Madrid ekibinde gözden çıkarıldı.
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