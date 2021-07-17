17 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, ikinci etap kamp programı belli oldu. Sarı lacivertliler, 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Kanarya, bu tarihten sonra 30 Temmuz'a kadar Slovenya’nın Bled bölgesinde kalacak ve 3 hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Düzce'deki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönmüştü. Sarı-lacivertli kulüp, ikinci etap kamp çalışmalarına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. 22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan sarı-lacivertliler burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli

Fenerbahçe kafilesi, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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