Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, ikinci etap kamp programı belli oldu. Sarı lacivertliler, 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Kanarya, bu tarihten sonra 30 Temmuz'a kadar Slovenya’nın Bled bölgesinde kalacak ve 3 hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Düzce'deki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönmüştü. Sarı-lacivertli kulüp, ikinci etap kamp çalışmalarına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.
22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. 22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan sarı-lacivertliler burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli
Fenerbahçe kafilesi, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası