Kanarya ayrıca Vedat Muriç için de Lazio'nun kararını netleştirmesini bekliyor. Teknik direktör Maurizio Sarri, Kosovalı oyuncunun gitmesine onay verirse kiralamak için girişimlere resmen başlanacak. Forvet konusunda hata yapmak istemeyen yönetim iki futbolcunun dışında görüştüğü isiml eri ise sır gibi saklıyor. Transfer girişimlerini bu sezon bizzat yürüten başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta bir oyuncuyu daha bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.