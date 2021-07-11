Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza için dev teklif! 2 futbolcu takasta kullanılacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon istediği katkıyı alamadığı hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza için ısrarcı... Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak Gabonlu yıldızın transferi için Hatayspor'a 2 oyuncu + para + sonraki satıştan pay önerdiği öğrenildi. İşte takasta kullanılacak isimler... (FB spor haberi)
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aaron Boupendza için yeni hamle yaptı. Geçen sezon 22 golle Süper Lig'in gol kralı olan Gabonlu santrfor ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hatayspor'a yeni teklif sundu. Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu için güney ekibine, 2.5 milyon euro para + Mame Thiam kiralık + Sadık Çiftpınar + Sonraki Satıştan % 10 Pay önerildiği öğrenildi. Hatayspor'dan gelecek cevaba göre pazarlık+transfer şekillenecek.
Kanarya ayrıca Vedat Muriç için de Lazio'nun kararını netleştirmesini bekliyor. Teknik direktör Maurizio Sarri, Kosovalı oyuncunun gitmesine onay verirse kiralamak için girişimlere resmen başlanacak. Forvet konusunda hata yapmak istemeyen yönetim iki futbolcunun dışında görüştüğü isiml eri ise sır gibi saklıyor. Transfer girişimlerini bu sezon bizzat yürüten başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta bir oyuncuyu daha bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, devre arasında da transferi gündeme gelen Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayarak, "Talip olan iki takım da aynı teklifi yapması halinde tercihimiz Fenerbahçe olur" sözlerini kullanmıştı.
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