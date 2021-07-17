Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilen Paulinho'nun karar aşamasında olduğu bildirildi... Fotomaç'ın derlediği habere göre; Brezilyalı gazeteci Bruno Romao, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan sambacının, sarı-lacivertli takım hakkında bilgi topladığını belirterek, "Paulinho, Türk kulübünün idolü olan ve şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza ile görüştü. Fenerbahçe hakkında en iyi referansları Alex'ten aldı" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki yıldıza, Fenerbahçe dışında Katar ve Brezilya'dan da teklifler bulunuyor.