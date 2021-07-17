17 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Paulinho Fenerbahçe transferi için Alex de Souza ile görüştü!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira Topuk Yaylası kampındaki çalışmalar ve Csikszereda ile yapılan hazırlık maçı sonrası yönetime raporunu sundu. Bu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Kanarya, Paulinho ile temaslarını arttırdı. Brezilyalı yıldız da Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile görüşecek referans aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Paulinho Fenerbahçe transferi için Alex de Souza ile görüştü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilen Paulinho'nun karar aşamasında olduğu bildirildi... Fotomaç'ın derlediği habere göre; Brezilyalı gazeteci Bruno Romao, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan sambacının, sarı-lacivertli takım hakkında bilgi topladığını belirterek, "Paulinho, Türk kulübünün idolü olan ve şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza ile görüştü. Fenerbahçe hakkında en iyi referansları Alex'ten aldı" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki yıldıza, Fenerbahçe dışında Katar ve Brezilya'dan da teklifler bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Paulinho Fenerbahçe transferi için Alex de Souza ile görüştü!

EN CAZİP SEÇENEK KANARYA
Yüksel maaş seçeneğiyle Fenerbahçe'nin Orta Doğu ve Brezilya'dan daha cazip bir seçenek olduğunu vurgulayan Bruno Romao, Paulinho'nun, "Brezilya dışında seçenekler ortaya çıktı: Avrupa, Arap dünyası. Karar verebilmek için çok düşünüyorum. Hala biraz zamanım var ama mümkün olduğunca çabuk hareket etmeye çalışıyorum. Yapmam gereken bir karar vermek. Artık yanlış bir karar veremem" sözlerine yer verdi. Paulinho, merkez orta sahada forma giyiyor.

Son dakika spor haberi: Paulinho Fenerbahçe transferi için Alex de Souza ile görüştü!

130
Barcelona'da oynayan (49 maç/9 gol/3 asist) Paulinho, kariyerinde Tottenham, Vilnius, Lodz, Bragantino, Corinhtians ve Guangzhou formaları ile 487 maça çıktı; 130 gol+55 asistlik performans sergiledi. Paulinho, Brezilya Milli Takımı'nda 56 kez yer alıp, 13 gole imza attı.

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