Son dakika transfer haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe sözleri! "Geri dönmek istemiyorum"
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Papiss Cisse, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Senegalli golcü, kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istemediğini belirtti. 36 yaşındaki forvet, "Kendimi harika hissediyorum. Yeniden Premier Lig'de oynamaya hazırım. Uzun zamandır ailemle değilim ve artık onlarla birlikte olmak istiyorum. Premier Lig'in zorlu olduğunun farkındayım ancak benim için sorun değil ve buna hazırım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Papiss Cisse, geleceğine ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ancak sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 36 yaşındaki futbolcunun Sky Sports'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Kendimi harika hissediyorum. Yeniden Premier Lig'de oynamaya hazırım. Uzun zamandır ailemle değilim ve artık onlarla birlikte olmak istiyorum. Premier Lig'in zorlu olduğunun farkındayım ancak benim için sorun değil ve buna hazırım."
"Geçen sezon bana yetti. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum. Premier Lig'e geri dönüp tekrar meydan okumak ve aileme yakın olmak istiyorum."
Türkiye'de Alanyaspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Papiss Cisse, 2012-2016 yılları arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giymişti.
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