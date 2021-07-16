16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Beşiktaş'la sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ün, yeni adresi belli oluyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan yıldız orta sahanın transferi, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte durma noktasına gelmişti. Portekizli teknik adamın, kendisine önerilen Dorukhan için kararını bu hafta vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Dorukhan Toköz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı.

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

ADANA DEMİRSPOR DA İSTİYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti.

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ YOK

Siyah-Beyazlıların Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre tam 4.7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Başarılı oyuncunun 2019 yılının kasım ayında 6.5 milyon euro piyasa değeri vardı.

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 62 maçta 3 bin 536 dakika sahada kaldı. Dorukhan, bu süre içinde 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Milli Takım formasını 10 maçta giyen Toköz, sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonlarda büyük sakatlıklar geçiren Dorukhan, bu nedenle fazla forma şansı bulamamıştı.

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