Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...
Beşiktaş'la sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ün, yeni adresi belli oluyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan yıldız orta sahanın transferi, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte durma noktasına gelmişti. Portekizli teknik adamın, kendisine önerilen Dorukhan için kararını bu hafta vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Dorukhan Toköz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı.
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.
ADANA DEMİRSPOR DA İSTİYOR
25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti.
BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ YOK
Siyah-Beyazlıların Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı.
25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre tam 4.7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Başarılı oyuncunun 2019 yılının kasım ayında 6.5 milyon euro piyasa değeri vardı.
Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 62 maçta 3 bin 536 dakika sahada kaldı. Dorukhan, bu süre içinde 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Milli Takım formasını 10 maçta giyen Toköz, sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonlarda büyük sakatlıklar geçiren Dorukhan, bu nedenle fazla forma şansı bulamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası