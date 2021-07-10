Son dakika spor haberi: Zeljko Obradovic Türk Telekom ve Partizan’ın maçı için Ankara'ya gelecek!
Fenerbahçe'de EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başarılı koç Zeljko Obradovic, Partizan'ın başına geçmişti. Deneyimli koç, EuroCup’ta normal sezon turunda karşı karşıya gelecek olan Türk Telekom ve Partizan’ın maçı için Ankara’ya gelecek.
Normal sezon kura çekimi gerçekleşen 7DAYS EuroCup'ta 20 takım iki farklı gruba ayrıldı. Temsilcimiz Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un grupları da belli oldu.
Zeljko Obradovic'in başına geçtiği Partizan ise Türk Telekom'la A grubunda yer aldı. Normal sezon turunda karşı karşıya gelecek olan Türk Telekom ve Partizan'ın maçı için efsane koç Obradovic, Ankara'ya gelecek.
Bir sezon kulüp çalıştırmayan Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan'ın başına geçti. Fenerbahçe Beko'da çalıştığı yedi yılın ardından parke kenarına geri dönecek.
Kariyerinde sayısız başarıya ulaşan deneyimli isim, Partizan'ın başında olacağı maç için Türkiye'de olacak. Obradovic'in Türkiye'ye geldiğinde göreceği ilgi ise şüphesiz büyük olacak.
Türk Telekom'un Partizan'ı ağırlayacağı mücadele ocak ayının son haftasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
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