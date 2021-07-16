Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç en az 2 forvet almalarını gerektiğini ifade etmişti. Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler diğer forvet için de temaslara başladı. Kanarya'nın listesinde olan isimlerden birisi de Cornelius. Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor'un da oyuncuya ciddi ilgisi olduğu bilinirken, Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.