Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...
Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç en az 2 forvet almalarını gerektiğini ifade etmişti. Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler diğer forvet için de temaslara başladı. Kanarya'nın listesinde olan isimlerden birisi de Cornelius. Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor'un da oyuncuya ciddi ilgisi olduğu bilinirken, Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Cornelius için yeni bir hamle yapmış ancak Parma ve menajerinin istekleri karşısında transferden şimdilik vazgeçmişti. Euro 2020'de yarı final oynayan Danimarka'nın santrforu olan Cornelius, oyun stili olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.
Parma, oyuncuyusu için ay başında 8.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parma Serie B'ye düştüğü için Cornelius takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında Viking'in vereceği cevap merak ediliyor.
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