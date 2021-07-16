16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç en az 2 forvet almalarını gerektiğini ifade etmişti. Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler diğer forvet için de temaslara başladı. Kanarya'nın listesinde olan isimlerden birisi de Cornelius. Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor'un da oyuncuya ciddi ilgisi olduğu bilinirken, Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...

Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Cornelius için yeni bir hamle yapmış ancak Parma ve menajerinin istekleri karşısında transferden şimdilik vazgeçmişti. Euro 2020'de yarı final oynayan Danimarka'nın santrforu olan Cornelius, oyun stili olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking forvet! Trabzonspor istiyordu Cornelius Kanarya oluyor...

Parma, oyuncuyusu için ay başında 8.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parma Serie B'ye düştüğü için Cornelius takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında Viking'in vereceği cevap merak ediliyor.

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