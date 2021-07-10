Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hollanda basını, Ajax'ın Andre Onana'nın satılması durumunda Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu. (FB spor haberi)

Hollanda basını, Ajax'ın Andre Onana'nın satılması durumunda Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu. Ancak sarı-lacivertli takımın kapıyı en az 22 milyon euro'dan açacağı hatırlatılarak, "Sportif direktör Overmars'ın Ajax'ın bu sezon 'Haller benzeri miktarlar' harcamayacağı sözlerine bakılınca bu transfer kolay değil" yorumu yapıldı.

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