Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aleix Vidal için kolları sıvadı! Menajerler Keita Balde'yi önerdi...

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde başarıya ulaşacağına inanan sarı lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam edecek. Daha önce Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı transfer eden Kanarya için bu kez Aleix Vidal iddiası geldi. Sarı lacivertliler İspanyol oyuncu için kolları sıvarken, menajerler ise Keita Balde'yi de önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sağ bek+kanada Aleix Vidal iddiası geldi... Portekiz'in Record gazetesinde yer alan haberde, Benfica'nın da kadrosuna katmayı düşündüğü İspanyol oyuncu ile sarı-lacivertli kulübün de temas kurduğu belirtildi.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; gazete, kadrosunda beş sağ bek oyuncusu bulunan Benfica'nın bu isimlerden 2-3'ü ile yollarını ayırmaması halinde Vidal'e teklif yapmasının zor göründüğünü vurgularken, Fenerbahçe'nin ilgisinin daha ciddi olduğu ileri sürüldü. 2015-18 arası Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız, kanatta da oynuyor.