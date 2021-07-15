Son dakika spor haberi: Xherdan Shaqiri göz kırptı! Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı ile...
Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan Xherdan Shaqiri, sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Tuncay Şanlı ile bir araya geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göz kırpma emojisi koyması transfer söylentilerini beraberinde getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe ile adı anılan Xherdan Shaqiri, Tuncay Şanlı ile Bodrum'da bir araya geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; ikilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafa göz kırpma emojileri eklemesi, Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferini tekrar gündeme getirdi. Liverpool Echo gazetesi, Liverpool'da fazla şans bulamayan İsviçreli yıldızın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, adresinin Türkiye olabileceği dile getirildi. Euro 2020'de 3 gol+1 asistle yıldızlaşan 29 yaşındaki Shaqiri'nin Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
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