15 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Xherdan Shaqiri göz kırptı! Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı ile...

Shaqiri göz kırptı! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.07.2021

Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan Xherdan Shaqiri, sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Tuncay Şanlı ile bir araya geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göz kırpma emojisi koyması transfer söylentilerini beraberinde getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe ile adı anılan Xherdan Shaqiri, Tuncay Şanlı ile Bodrum'da bir araya geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; ikilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafa göz kırpma emojileri eklemesi, Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferini tekrar gündeme getirdi. Liverpool Echo gazetesi, Liverpool'da fazla şans bulamayan İsviçreli yıldızın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, adresinin Türkiye olabileceği dile getirildi. Euro 2020'de 3 gol+1 asistle yıldızlaşan 29 yaşındaki Shaqiri'nin Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer açıklaması! "Kaliteyi artıracak oyuncuları..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya yıldız için kolları sıvadı! Menajerlerden flaş öneri... Kanarya yıldız için kolları sıvadı! Menajerlerden flaş öneri...
Pereira onu istedi! Hem kanat hem 10 numara... Pereira onu istedi! Hem kanat hem 10 numara...
Tarihi buluşma gerçekleşti! 4 büyüklerin başkanları bir araya geldi Tarihi buluşma gerçekleşti! 4 büyüklerin başkanları bir araya geldi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör