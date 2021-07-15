FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.