Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ROGER GUEDES
Kanat ve forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'i kadrosuna katmak istiyor.
KEITA BALDE
Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da kiralık geçiren Keita Balde'yi menajerler Fenerbahçe'ye önerdi. Monaco, Balde'yi satış listesine ekledi.
WAHBI KHAZRI
Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.
ALEIX VIDAL
Gökhan Gönül'ün ayrılığı ardından sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Sevilla gibi kulüplerde de oynamış olan Aleix Vidal ile ilgileniyor.
FABIO MARTINS
Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da gol kralı olan ve RB Leipzig'e yüksek bonservis karşılığında transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte Sörloth'a talip oldu. Sörloth'un sarı lacivertli ekibin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.
XERDAN SHAQIRI
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Xerdan Shaqiri, Fenerbahçe efsanesi Tuncay Şanlı ile bir araya geldi. Liverpool Echo gazetesi de Liverpool'da fazla şans bulamayan İsviçreli yıldızın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, adresinin Türkiye olabileceği dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası