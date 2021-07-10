10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Abdallah Sima'ya kanca

F.Bahçe'den Sima'ya kanca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir transfer iddiası da Çekya'dan geldi. Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü. West Ham'ın da radarında yer alan 20 yaşındaki oyuncu hem kanatlar hem forvette oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezonu 20 gol+8 asistle tamamlayan Sima, Senegal'in yeni yıldız adayları arasında yer alıyor. (FB spor haberi)

Bir transfer iddiası da Çekya'dan geldi. Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü. West Ham'ın da radarında yer alan 20 yaşındaki oyuncu hem kanatlar hem forvette oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezonu 20 gol+8 asistle tamamlayan Sima, Senegal'in yeni yıldız adayları arasında yer alıyor. Piyasa değeri ise şimdiden 11 milyon euro'yu bulmuş durumda.

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