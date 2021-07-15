Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Csikszereda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesi Fenerbahçe - Csikszereda maçına seyirci alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe - Csikszereda maçıyla ilgili alınan seyirci kararını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda'yı ağırlayacak.

Topuk Yaylası'nda yapılan kampa büyük ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarların gözü de Fenerbahçe Csikszereda maçındaydı. Karşılaşmaya seyirci alınıp alınmayacağı merakla beklenirken, kulüpten resmi açıklama geldi.

Buna göre Fenerbahçe Csikszereda maçı seyircisiz oynanacak.

İşte o açıklama;

"Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle"

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Csikszereda maçının televizyonda bir yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler, saat 17.00'de başlayacak Fenerbahçe Csikszereda maçını sarı lacivertlilerin resmi YouTube kanalından izleyebilecek.

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