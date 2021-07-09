BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.

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