Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devine 28 yaşındaki yıldızın maaşının yarısını karşılamayı teklif ettiği öğrenildi.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.
BENDEGUZ BOLLA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak EURO 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Bendeguz Bolla geldi. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.
ARTEM DZYUBA
Gelecek sezon için net bir golcüyü kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Artem Dzyuba'yı gündemine aldı. Zenit ile yolları ayırmayı düşünen yıldız futbolcu için girişimler hızlandırılacak.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.
BOUPENDZA
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.
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