Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021-2022 sezonu forma tanıtımını gerçekleştiren Fenerbahçe, yeni formaya dikkat çeken bir detay ekledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası Fenerbahçe formasının sırt kısmında yer alacak. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi. Puma ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni formaların lansmanı yapıldı. Formaların bu sezon yıldızsız logoyla tasarlanması dikkat çekerken sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı görüldü.

FENERBAHÇE'NİN FORMASI BU VİDEO İLE TANITILDI!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI!

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ