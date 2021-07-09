09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk imzası...

Yeni sezon formalarında 'Atatürk' detayı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021-2022 sezonu forma tanıtımını gerçekleştiren Fenerbahçe, yeni formaya dikkat çeken bir detay ekledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası Fenerbahçe formasının sırt kısmında yer alacak. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi. Puma ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni formaların lansmanı yapıldı. Formaların bu sezon yıldızsız logoyla tasarlanması dikkat çekerken sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı görüldü.

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