09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Vitor Pereira'lı paylaşım!

F.Bahçe'de Mesut Özil'den Pereira'lı paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çiçeği burnunda teknik direktör Vitor Pereira ile çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tecrübeli futbolcu, yeni teknik direktörleri Vitor Pereira ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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