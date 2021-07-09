09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Vitor Pereira'lı paylaşım!
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çiçeği burnunda teknik direktör Vitor Pereira ile çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tecrübeli futbolcu, yeni teknik direktörleri Vitor Pereira ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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