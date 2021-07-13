13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Forvet bölgesine Serdar Dursun'u, stopere de Steven Caulker'ı transfer eden Kanarya, bek arayışlarına geçti. Geçtiğimiz sezon Caner Erkin ve Filip Novak'ın performansından memnun olmayan sarı lacivertliler, sol bek mevkisi için Galatasaray ve Trabzonspor'un da listesinde bulunan Ezgjan Alioski'yi getirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Sol bek için Arsenal'li Sead Kolasinac'tan haber bekleyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü. Euro 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan Ezgjan Alioski, sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!

MİLLİ TAKIMDA 46 MAÇTA 9 GOL

Boşta olduğu için başka talipleri de olan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısında yetiştikten sonra Lugano ve FC Schaffhaussen formaları giydi.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!

2017-18'de 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leeds United'e giden 29 yaşındaki sol bek, kariyeri boyunca 317 karşılaşmaya çıkıp toplamda 46 gol+42 asist üretti. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını da 46 kez giyen Ezgjan Alioski'nin ulusal forma altında da 9 golü bulunuyor.

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