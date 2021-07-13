Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de atağa kalktı!

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Forvet bölgesine Serdar Dursun'u, stopere de Steven Caulker'ı transfer eden Kanarya, bek arayışlarına geçti. Geçtiğimiz sezon Caner Erkin ve Filip Novak'ın performansından memnun olmayan sarı lacivertliler, sol bek mevkisi için Galatasaray ve Trabzonspor'un da listesinde bulunan Ezgjan Alioski'yi getirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sol bek için Arsenal'li Sead Kolasinac'tan haber bekleyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü. Euro 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan Ezgjan Alioski, sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı.