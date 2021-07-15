Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Csikszereda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe sahaya iniyor. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun vitrine çıkıyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Csikszereda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - CSİKSZEREDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Csikszereda maçı 15 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ