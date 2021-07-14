Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor... 2002-2019 yılları arasında tam 17 yıl sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan ve futbolu bıraktıktan sonra 2 yıl boyunca teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Volkan Demirel'in saat 11.00'de başkan Ali Koç ile düzenleyeceği basın toplantısının ardından sarı-lacivertli kulüpten resmen ayrılacağı öğrenildi. (FB spor haberi)

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kendi yardımcılarını göreve getirmesi, Volkan Demirel'i farklı bir arayışa itti.

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel çarşamba saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.

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