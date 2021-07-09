09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia antrenmana katılmadı!
Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde devam eden antrenmana, Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia katılmadı. Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.
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