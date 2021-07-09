09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia antrenmana katılmadı!

F.Bahçe antrenmanında 3 eksik!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde devam eden antrenmana, Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia katılmadı. Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Mourinho'dan flaş hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu ama... Mourinho'dan flaş hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu ama...
Gökhan Gönül için kritik görüşme! Gökhan Gönül için kritik görüşme!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör