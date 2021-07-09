Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı kampla gelecek sezona hazırlanıyor. Yapılan antrenmanlarda dikkat çeken oyunculardan birisi de Jose Sosa oldu. Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe'de kalmak için Vitor Pereira'nın gözüne girmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

F.Bahçe'ye geçen sezonun başında 'yılın transferi' olarak gelen ancak sarı lacivertlilerde bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Jose Sosa takımda kalabilmek için Topuk Yaylası'nda canla başla çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre; yeniden çıkış yakalayıp F.Bahçe'de kalmayı başarmak için tek yolun Vitor Pereira'nın gözüne girmek olduğunu fark eden Arjantinli yıldız, takımın en çalışkan ve istekli oyuncularından biri olarak kampta öne çıkıyor.

OLUMSUZ İMAJI DA DÜZELTMEK İSTİYOR

Üzerine yapışan 'düzensiz yaşantısı var' algısını bu yıl kırıp Pereira'nın değişilmezi olmak isteyen Sosa yönetim ve taraftarın da yeniden gözdesi olmayı hedefliyor. Kampın ilk günlerinde sergilediği çıkışı sürdüremezse 36 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe günleri de ciddi anlamda tehlikeye girecek.1 yıllık kontratını tamamlamak için büyük bir hırsla çalışan Arjantinli oyuncunun kaderini Pereira'nın raporu belirleyecek.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON'DA FIRTINA GİBİYDİ

Süper Lig'in 3 büyük kulübünde de görev yapan Sosa, ne Beşiktaş'taki ne de Trabzonspor'daki performansını sarı lacivertli forma altında sergileyebildi. Beşiktaş'ta 78 resmi karşılaşmada görev yaparken 14 gol, 23 asistle 37 gole direkt katkı sağladı. Bordo mavililerde ise 99 karşılaşmada sahaya çıkan Tangocu 16 gol, 19 asistle 35 gole katkı verdi. Sosa, F.Bahçe'de 36 maçta oynarken 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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