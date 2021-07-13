Fenerbahçe, deneyimli oyuncu Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ederiz" denildi. Gökhan Gönül ise sarı lacivertli kulübe veda mesajında, "Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma , Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak isimler kadar yolların ayrılacağı futbolculara yoğunlaşan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Kanarya, geçtiğimiz sezon başında takıma yeniden katılan Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ederiz" denildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.



Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül."

"Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum."

"Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızı düşünüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum, belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı, ne de ailem için..."

"Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi. Bu süre zarfında, Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim."

"Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim. Hakkınızı helal edin. Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma , Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim."

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