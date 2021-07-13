13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Takım kurgusu dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ve transfer yapılması planlanan eksik pozisyonları hemen hemen belirleyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, yardımcılarından da aldığı talimatlar dahilinde hamlesini yaptı. Kanarya'nın çiçeği burnunda teknik direktörü, verdiği raporların son durumunu öğrenmek adına yönetim ile sürekli iletişim halinde... Bu raporlar arasında gönderilecek oyuncuların yanı sıra takıma kazandırılması istenen isim/isimler var. Peki, basına da sızan bu futbolcu/futbolcular kimler? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer raporunda sol kanat pozisyonu için düşündüğü isimler ortaya çıktı.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Yeni sezonda mutlak şampiyon isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Pereira'dan çıkan her talimatı gerçekleştirmeye çalışan yönetim, gelen talepler doğrultusunda planları hemen uygulamaya sokmaya çalışıyor.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerini açıklayan sarı lacivertlilerde sıradaki hedef, sol kanat pozisyonuna gelecek transfer.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Bu kapsamda görüşmelere başlayan ve bazı futbolcuların transfer çalışmalarında da görüşmeleri sürdüren Kanarya'nın hedefindeki futbolcular basına sızdı.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Portekizli teknik adamın verdiği sol kanat transfer listesinde yer alan isimlerden biri Portekiz ve Brezilya uyruklu Fabio Santos Martins.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

KİRALIK OLARAK...

Fenerbahçe Yönetimi, bonservisi Portekiz ekibi Braga'da olan kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

27 yaşındaki sağ ayaklı oyuncunun en verimli olduğu pozisyon sol kanat. Martins geçtiğimiz sezon ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'a kiralammış ve burada toplamda 27 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asist yapmıştır.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

GOMES DE LİSTEDE...

Diğer bir alternnatif ise Felipe Anderson Pereira Gomes. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

Geçtiğimiz yılı Portekiz'de geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Porto tarafından kiralanmış ancak yeteri kadar süre bulamamıştı. Martinsi, sahaya çıktığı 10 maçta gol bulamazken 1 asist üretmişti.

Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...

KISA BİR SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin hedefinde başka sol kanat oyuncularının da yer aldığı, sarı lacivertlilerin bu konudaki transfer girişimlerinin yakın zamanda resmiyete döküleceği bilgisi öğrenildi.

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