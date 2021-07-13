Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe'nin basına sızan transfer gelişmesi: Vitor Pereira'nın yönetimden istediği futbolcu...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Takım kurgusu dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ve transfer yapılması planlanan eksik pozisyonları hemen hemen belirleyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, yardımcılarından da aldığı talimatlar dahilinde hamlesini yaptı. Kanarya'nın çiçeği burnunda teknik direktörü, verdiği raporların son durumunu öğrenmek adına yönetim ile sürekli iletişim halinde... Bu raporlar arasında gönderilecek oyuncuların yanı sıra takıma kazandırılması istenen isim/isimler var. Peki, basına da sızan bu futbolcu/futbolcular kimler? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer raporunda sol kanat pozisyonu için düşündüğü isimler ortaya çıktı.
Yeni sezonda mutlak şampiyon isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Pereira'dan çıkan her talimatı gerçekleştirmeye çalışan yönetim, gelen talepler doğrultusunda planları hemen uygulamaya sokmaya çalışıyor.
Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerini açıklayan sarı lacivertlilerde sıradaki hedef, sol kanat pozisyonuna gelecek transfer.
Portekizli teknik adamın verdiği sol kanat transfer listesinde yer alan isimlerden biri Portekiz ve Brezilya uyruklu Fabio Santos Martins.
KİRALIK OLARAK...
Fenerbahçe Yönetimi, bonservisi Portekiz ekibi Braga'da olan kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor.
27 yaşındaki sağ ayaklı oyuncunun en verimli olduğu pozisyon sol kanat. Martins geçtiğimiz sezon ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'a kiralammış ve burada toplamda 27 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asist yapmıştır.
GOMES DE LİSTEDE...
Diğer bir alternnatif ise Felipe Anderson Pereira Gomes. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da.
Geçtiğimiz yılı Portekiz'de geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Porto tarafından kiralanmış ancak yeteri kadar süre bulamamıştı. Martinsi, sahaya çıktığı 10 maçta gol bulamazken 1 asist üretmişti.
KISA BİR SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Fenerbahçe'nin hedefinde başka sol kanat oyuncularının da yer aldığı, sarı lacivertlilerin bu konudaki transfer girişimlerinin yakın zamanda resmiyete döküleceği bilgisi öğrenildi.
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