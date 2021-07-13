Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor! Vitor Pereira'nın gelişinin ardından...
Futbola Kartalspor altyapısında başlayan ve 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Uzun yıllar Kanarya'nın kalesini koruyan ve şu anda kulüpte antrenörlük yapan Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın kendi ekibini getirmesinin ardından arayışa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kendi yardımcılarını göreve getirmesi, Volkan Demirel'i farklı bir arayışa itti.
Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.
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