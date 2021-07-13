13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Hatayspor cephesinden açıklama geldi! Fenerbahçe'nin Boupendza teklifi...

Görüşme resmen açıklandı! İşte F.Bahçe'nin Boupendza teklifi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla lige damga vuran Aaron Boupendza, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'nın önemli liglerinden bir çok takımın radarına girdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana Fenerbahçe, Gabonlu yıldızın transferi için temaslarını sürdürüyordu. Hatayspor cephesinden de yapılan bu görüşmelere ilişkin flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan Aaron Boupendza açıklaması geldi.

Radyospor'a konuşan Savaş, "Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey (Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu" dedi.

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Lütfü Savaş, Boupendza'nın Türkiye ya da Avrupa'da oynamak istediğini, Katar'dan gelen teklifi reddettiğini de söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Boupendza için para+takas önereceği belirtiliyor.

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