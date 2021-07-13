13 Temmuz 2021, Salı
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Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası'na geldi. Saat 17.00'de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai takıma katıldı!
Fenerbahçe’nin, Macar savunmacısı Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı. 23 yaşındaki defans oyuncusu, EURO 2020’de Macaristan kadrosunda yer almış ve takımıyla birlikte turnuvada boy göstermişti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Euro 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Attila Szalai kampa katıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası'na geldi. Saat 17.00'de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.
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