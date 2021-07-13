13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai takıma katıldı!

F.Bahçe'de Attila Szalai takıma katıldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Fenerbahçe’nin, Macar savunmacısı Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı. 23 yaşındaki defans oyuncusu, EURO 2020’de Macaristan kadrosunda yer almış ve takımıyla birlikte turnuvada boy göstermişti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Euro 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Attila Szalai kampa katıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası'na geldi. Saat 17.00'de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.
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