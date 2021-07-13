Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'a 20 milyon Euro'luk teklif! 1.5 milyon Euro'ya alındı... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sakatlık geçirene kadar muhteşem bir performans sergileyen ve sakatlığını atlattıktan sonra A Milli Futbol Takım'mız ile EURO 2020'ye giden Altay Bayındır'a sürpriz bir teklif geldi. İşte Fenerbahçe transfer gelişmesinin detayları... (FB haberleri)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 2. kez seçilmesiyle yeni bir döneme başlayan sarı lacivertliler gelecek sezon için bomba hamleleri üst üste yapıyor. İlk olarak Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt 98'te gol kralı olan Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe daha sonra Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'la da anlaşma sağladı.
Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına tecrübeli teknik direktör Vitor Pereira başlayan Fenerbahçe'de takıma katılanlar kadar takımdan ayrılacak isimlerde netleşti. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc'a başka bir İtalyan ekibi talip oldu. Satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen Genoa'dan sonra Torino 27 yaşındaki oyuncunun peşinde. Zajc transferinin kısa süre için ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer olan Altay Bayındır gösterdiği müthiş performans ile sarı lacivertlilerin vazgeçilmez ismi olmaya devam ediyor. EURO 2020'de A Milli Takım ile turnuvada olan Altay geçtiğimiz günlerde kampa katıldı. EURO 2020'de Şenol Güneş'in ilk 11'de şans vermediği Altay Bayındır, Avrupa transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri oldu. Avrupa devi Ajax, genç file bekçisi Altay Bayındır'ı uzun süredir takip ediyordu.
Hollanda ekibi, bu transferi bitirmek için, kalecisi Andre Onana'nın satılmasını bekliyordu. İlk olarak Arsenal ile adı anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturdu ve her konuda anlaşmaya vardı. Hollanda ve Fransa basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ajax, Onana'yı satar satmaz Altay Bayındır için harekete geçecek. Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
Sarı Lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ya oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon Euro'luk (205 milyon TL) taleple oturması bekleniyor. 23 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 35 maçta forma giydi 12 maçta kalesini gole kapattı
Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır transfer dedikodularına kulağını kapadı. Sarı-Lacivertliler'in başarısına odaklandığını dile getiren 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene hem kulüp hem de camia için çok önemli. Artık zamanı geldi. Taraftarımızın tribüne gelmesi ile birlikte yeni bir döneme yelken açacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.
Pereira'nın gelişiyle takım içerisindeki forma yarışının artacağını sözlerine ekleyen genç eldiven, "Bu sezon takım içinde büyük bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirip, Avrupa'da da iyi maçlar oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vatan'ın haberine göre 2019'un yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Altay için sarı lacivertli yönetim 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası