Forvete Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza diğer adaylar. Muriqi için Lazio'nun kararı beklenirken, Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı iddiaların aksine henüz yurt içinden resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. Hatay'ın Gabonlu forvet için 8.1 milyo euro'yu alt limit olarak belirlediğini söyledi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'lu Burak Kapacak'la da ilgilendiği ifade edildi. 21 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor.

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