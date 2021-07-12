12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Muriqi ve Boupendza bekleyişi

Muriqi ve Boupendza bekleyişi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvete Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza diğer adaylar. Muriqi için Lazio'nun kararı beklenirken, Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı iddiaların aksine henüz yurt içinden resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. (FB spor haberi)

Forvete Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza diğer adaylar. Muriqi için Lazio'nun kararı beklenirken, Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı iddiaların aksine henüz yurt içinden resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. Hatay'ın Gabonlu forvet için 8.1 milyo euro'yu alt limit olarak belirlediğini söyledi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'lu Burak Kapacak'la da ilgilendiği ifade edildi. 21 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor.

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