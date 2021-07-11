11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira’ya yoğun ilgi!

F.Bahçe'de Vitor Pereira’ya yoğun ilgi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, antrenman sahasındaki tüm set noktalarını kontrol ederken, sarı-lacivertli taraftarın yoğun tezahüratlarıyla karşılaştı. Çalışma alanlarındaki birçok noktayı belirli bir düzene göre değiştiren Portekizli teknik adama sarı-lacivertli taraftarlar da tezahüratlarıyla destek verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira antrenman sahasındaki çalışma noktalarına müdahalelerde bulundu.

Çalışma alanlarındaki birçok noktayı belirli bir düzene göre değiştiren Portekizli teknik adama sarı-lacivertli taraftarlar da tezahüratlarıyla destek verdi. Pereira, alkışlarla taraftara teşekkür ederken, daha sonra futbolcuların yanına döndü
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