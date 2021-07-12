Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet takviyesi için girişimler hızlandı. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye iki takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdığı öğrenildi. (FB spor haberi)

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan F.Bahçe'de gündeme sürpriz bir santrfor geldi... Sarı-Lacivertliler'in Saint-Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak.

FORVETE İKİ OYUNCU GELECEK Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor. Kanarya forvete iki takviye planlıyor.

SAMATTA VE THIAM YOLCU Kanarya, eldeki forvet oyuncularından Thiam ve Samatta'yı yeni sezon öncesinde elden çıkartacak. Fener'de Niang ve Arnautovic gibi yıldız golcüler de gündeme gelmişti.