12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet takviyesi için girişimler hızlandı. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye iki takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdığı öğrenildi. (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.07.2021

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan F.Bahçe'de gündeme sürpriz bir santrfor geldi... Sarı-Lacivertliler'in Saint-Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

FORVETE İKİ OYUNCU GELECEK

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor. Kanarya forvete iki takviye planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

SAMATTA VE THIAM YOLCU

Kanarya, eldeki forvet oyuncularından Thiam ve Samatta'yı yeni sezon öncesinde elden çıkartacak. Fener'de Niang ve Arnautovic gibi yıldız golcüler de gündeme gelmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

PREMIER LİG'DE DE OYNADI

30 yaşındaki Wahbi Khazri, 2018 yılından beri Saint Etienne'de forma giyiyor. Tecrübeli golcü Sunderland, Rennes ve Bordeaux gibi takımların da formasını giydi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Vitor Pereira listenin başına yazdı

23 MAÇTA 8 GOLE KATKI VERDİ

Wahbi Khazri, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 23 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Boupendza'da mutlu son yakın! Takas ve para... Boupendza'da mutlu son yakın! Takas ve para...
F.Bahçe golcü transferini bitiriyor! Anlaşma tamam F.Bahçe golcü transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
Premier Lig'den Ozan Tufan için geliyorlar! Premier Lig'den Ozan Tufan için geliyorlar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör