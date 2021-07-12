Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezona çok iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu forvet ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi, uzun bir görüşme yaptı.