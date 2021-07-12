12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aaron Boupendza'da mutlu son yakın! Takas ve para...

Son dakika transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde yer alan Aaron Boupendza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde nde kadrosuna katmak istediği Gabonlu yıldızın transferini bitirmek üzere... Boupendza transferi için Hatayspor'a takas ve para teklifi yapan Fenerbahçe yönetiminin, 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği ve birkaç pürüz dışında anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aaron Boupendza'da mutlu son yakın! Takas ve para...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezona çok iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu forvet ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi, uzun bir görüşme yaptı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aaron Boupendza'da mutlu son yakın! Takas ve para...

Fotomaç'ın haberine göre; gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Hatayspor'a 3 milyon euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldız, geçen yıl 22 golle kral olmuştu.

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