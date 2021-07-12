12 Temmuz 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Željko Obradovic ve Ekpe Udoh yeniden bir araya geliyor!

Obradovic ve Udoh yeniden bir araya geliyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Fenerbahçe'de, EuroLeague şampiyonluğu yaşayan efsane koç Željko Obradovic, sarı lacivertli takımdaki eski oyuncusu Ekpe Udoh'u istiyor. İtalyan Repubblica'nın haberine göre; Obradovic'in yeni takımı Partizan, Nijeryalı basketbolcuyu gündemine aldı. | Son dakika spor haberleri

Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden Ekpe, İtalyan Repubblica'nın haberine göre; Virtus Bologna ve Partizan'ın radarında.

Daha önce Fenerbahçe'de Udoh ile Euroleague şampiyonu olan Zeljko Obradovic, bu kez Nijeryalı yıldızı Partizan'a getirmek için kolları sıvadı. Ancak Virtus Bologna da transfer için oldukça istekli.

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