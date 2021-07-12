Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi gibi golcü isimlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. İlk olarak bu bölgeye Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'u transfer eden sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Adı Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza ile anılan Kanarya'nın, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lazio'dan eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Hatayspor'lu Aaron Boupendza ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin, M'Baye Niang için de Rennes'e kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre; Rennes'in hocası Genesio'nun gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli forvet ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.
Burada sadece 5 maçta şans bulurken; gol veya asist üretemedi. Milan'da da forma giyen (79 maç/12 gol/9 asist) M'B aye Niang, Senegal Milli Takımı'nda 18 kez oynayıp 3 gole imza attı.
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