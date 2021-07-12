12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi gibi golcü isimlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. İlk olarak bu bölgeye Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'u transfer eden sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Adı Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza ile anılan Kanarya'nın, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lazio'dan eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Hatayspor'lu Aaron Boupendza ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin, M'Baye Niang için de Rennes'e kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam

Fotomaç'ın haberine göre; Rennes'in hocası Genesio'nun gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli forvet ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam

MILAN'DA OYNADI

Senegalli santrfor, Torino'dan 2019 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e gelmişti. Fransız ekibinde iki sezonda 92 maça çıkan ve 30 gol+9 asistlik performans sergileyen Niang, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise Suudi ekibi Al Ahli'ye kiralandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den M'Baye Niang harekatı! Anlaşma tamam

Burada sadece 5 maçta şans bulurken; gol veya asist üretemedi. Milan'da da forma giyen (79 maç/12 gol/9 asist) M'B aye Niang, Senegal Milli Takımı'nda 18 kez oynayıp 3 gole imza attı.

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