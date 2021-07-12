Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer için atağa kalktı! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.
WAHBI KHAZRI
Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.
SEBASTIAN DRIUSSI
Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.
PAULINHO
Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Paulinho, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Aktarılan bilgilere göre Kanarya, Paulinho transferi için ciddi girişimlere başladı.
MBAYE NIANG
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak bonservisi Rennes'te bulunan Mbaye Niang geldi. Fenerbahçe, Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
CRISTIAN PAVON
Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.
BOUPENDZA
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.
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