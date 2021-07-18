DORUKHAN TOKÖZ

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.