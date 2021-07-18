Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DORUKHAN TOKÖZ
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.
JEAN-KEVIN AUGUSTIN
2020-2021 sezonunda Mbwana Samatta ve Mame Thiam'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, rotayı Avrupa'ya çevirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın gözden çıkardığı Jean-Kevin Augustin, sarı lacivertlilerin radarına girdi.
MARIO GAVRANOVIC
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Mario Gavranovic, transferi hakkında, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol+9 asist üretti.
ANDRIY YARMOLENKO
Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı. Menajer, haberleri yalanlayarak, "Fenerbahçe ile görüşüp anlaştığımız yönündeki haberler doğru değil." dedi.
ARTURO VIDAL
Fenerbahçe, bonservisi Inter'de bulunan ve senelik 7 milyon euro kazanan Arturo Vidal ile ilgileniyor. Inter oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.
HULK
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereria, forvete takviye için yıldız bir futbolcuyu takımda istiyor. Vitor Pereira'nın 34 yaşındaki eski öğrencisi Hulk'u arayarak, Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia ediliyor. İkili, Porto ve Shanghai'de 5 sezon birlikte çalıştı.
CORNELIUS
Fenerbahçe, Parma forması giyen Cornelius ile ilgileniyor. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.
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