Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde kanat transferi için düğmeye basıldı. Sakatlık problemi nedeniyle istenen katkıyı veremeyen Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Arjantinli futbolcunun yerini başka bir Arjantinliyle doldurmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin Boca Juniors forması giyen Cristian Pavon'u gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Takvim'in haberine göre; Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.
LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE
Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.
12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı. 12 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Pavon'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.
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