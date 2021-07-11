11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde kanat transferi için düğmeye basıldı. Sakatlık problemi nedeniyle istenen katkıyı veremeyen Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Arjantinli futbolcunun yerini başka bir Arjantinliyle doldurmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin Boca Juniors forması giyen Cristian Pavon'u gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Takvim'in haberine göre; Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde

LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE

Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cristian Pavon bombası! Fransız devi de peşinde

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı. 12 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Pavon'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.

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