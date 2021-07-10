Twitter'ın kralı yine Fenerbahçe

2021 yılının ilk 6 ayında twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler açıklandı. Fenerbahçe 74.2 milyon etkileşimle ilk sırada yer aldı.

2021 yılının ilk 6 ayında twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler açıklandı. Fenerbahçe 74.2 milyon etkileşimle ilk sırada yer aldı. Sarı-lacivertlileri, 71.4 milyon etkileşim alan Barcelona izlerken, Galatasaray 3. (48.4 milyon), Chelsea 4. (47.8 milyon), Manchester United ise 5'inci (42.9 milyon) oldu.

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