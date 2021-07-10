10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Osayi-Samuel'in bedeli belirlendi

Osayi-Samuel'in bonservis bedeli belirlendi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Bright Osayi- Samuel'in bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi Fulham'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde 4.5 milyon sterlin (5.2 milyon euro) isteneceği öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Bright Osayi- Samuel'in bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi Fulham'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde 4.5 milyon sterlin (5.2 milyon euro) isteneceği öğrenildi. Bu rakam; QPR'ın Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye gitmeden önce Glasgow Rangers ve Celtic'ten talep ettiği rakam.

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