Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Osayi-Samuel'in bedeli belirlendi

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Bright Osayi- Samuel'in bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi Fulham'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde 4.5 milyon sterlin (5.2 milyon euro) isteneceği öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Bright Osayi- Samuel'in bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi Fulham'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde 4.5 milyon sterlin (5.2 milyon euro) isteneceği öğrenildi. Bu rakam; QPR'ın Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye gitmeden önce Glasgow Rangers ve Celtic'ten talep ettiği rakam.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ